Seconda Categoria. Prima sconfitta stagionale per l’Atletico Nissa: con la Valguarnerese non basta il gol di Romano

In Seconda categoria sconfitta esterna per l’Atletico Nissa che ha perso 2-1 sul terreno di gioco della Valguarnerese. La squadra di Giacomo Serafini ha subito nel primo tempo la rete di Petruzzella, dopo di che ha raddoppiato per gli ennesi Fisichella.

La vice capolista ha reagito andando a segno nel finale con il gol di Romano, che ha riacceso le speranze, ma il tempo non è bastato in quanto poco dopo è arrivato il triplice fischio del direttore di gara.

La squadra nissena ha così conosciuto la sua prima sconfitta in campionato. Una sconfitta che non le toglie comunque il secondo posto in classifica ma vede aumentare il vantaggio di punti dalla capolista da 3 a 6. Nell’altra sfida sconfitta 0-6 del Terranova Gela contro l’Academy Sporting Eubea che, in tal modo è ora terza in classifica con 3 punti di ritardo dall’Atletico Nissa, mentre il Terranova resta penultimo in classifica con 1 punto come il Raddusa, ultimo, ma con una migliore differenza reti.