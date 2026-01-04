Seconda Categoria. L’Atletico Nissa batte 3-0 il Gagliano e vola al 2° posto; niente da fare per il Terranova Gela

Nell’anticipo del campionato di Seconda Categoria, girone F, l’Atletico Nissa ha sconfitto con un secco 3-0 finale il Gagliano confermandosi tra le prime in classifica in attesa che si giochino anche le altre gare di giornata. La squadra nissena s’è imposta grazie alla rete nel primo tempo di Balamou che ha aperto le danze al 23’ del primo tempo.
Sul finire del primo tempo, ancora nisseni protagonisti sotto porta con Giammara (nella foto) in gol al 43’ minuto, mentre nella ripresa, proprio nel finale, quando ormai mancavano 6 minuti al termine dei 90 regolamentari, è stato Camara a segnare la rete del definitivo 3-0.
L’Atletico Nissa ha ora 28 punti in classifica. E’ stata invece sconfitta 6-1 la Terranova Gela sul campo della capolista Lagoreal. Per il Terranova, purtroppo, una situazione di classifica difficile che non si sblocca e che vede la squadra gelese a quota 1 in classifica al pari del Raddusa.
La classifica: Lagoreal 1981 33 punti, Atletico Nissa 28, Valguarnerese 26, Academy Sporting Eubea22, Piazza Armerina 19, PhilBordon 17, Viola Futsal Cerami 16, Gagliano 15, Sanconitana 14, Scordiense 12, Terranova Gela 1, Raddusa 1.