Seconda categoria. Anticipi del sabato per Atletico Nissa e Terranova: le due Nissene cercano riscatto dopo i ko della scorsa settimana

Nel campionato di Seconda categoria si giocano sabato 31 gennaio due anticipi nei quali sono impegnate le due squadre nissene. Entrambe le gare si giocano alle 15. Nella prima l’Atletico Nissa affronta in casa allo stadio “Tomaselli” la Sanconitana.
In questo caso, per la squadra del presidente Salvatore Messina, l’obiettivo è quello di rialzarsi dalla sconfitta, la prima stagionale, subita domenica scorsa sul campo della Valguarnerese. La compagine nissena, che è ancora seconda in classifica nel girone F, intende proseguire nel suo percorso vincente in campionato, ma per farlo sa benissimo che dovrà battere la Sanconitana.
Un match non facile che l’Atletico Nissa proverà a far proprio facendo leva sui vari Princiotta e Camara. I nisseni, secondi con 34 punti, intendono legittimare il secondo posto in classifica mantenendo a distanza l’Accademia Eubea che segue a 31 punti.
Nell’altro anticipo, la Terranova Gela affronta fuori casa il Gagliano in un match altrettanto tosto. Per altro gli ennesi, specie quando giocano tra le mura amiche, sono sempre parecchio pericolosi insidiosi, per cui sarà importante per il Terranova, al momento ultima con 1 punto a pari merito con il Raddusa, provare a tornare imbattuta da questa trasferta ennese.