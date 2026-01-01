Scuola, più semplice per studenti del Mat diventare ispettori di revisione veicoli

La Regione Siciliana rafforza il legame tra scuola e mondo del lavoro: da quest’anno, infatti, le studentesse e gli studenti degli istituti professionali ad indirizzo Mat, ovvero “Manutenzione e assistenza tecnica”, potranno accedere direttamente all’esame di abilitazione per ispettori dei centri di revisione veicoli senza dover frequentare un corso post diploma. La novità è stata introdotta con un protocollo di intesa, sottoscritto dagli assessorati dell’Istruzione e della formazione professionale, delle Infrastrutture e dall’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, ed è stata presentata nei giorni scorsi ai dirigenti scolastici degli istituti interessati.

«L’accordo, che entra nel vivo adesso e prevede un rinnovo automatico per gli anni scolastici a venire – afferma l’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano – rappresenta un tassello importante del percorso pensato dal governo Schifani per potenziare l’offerta formativa, avvicinare sempre più la scuola al mondo delle professioni tecniche e consentire agli studenti siciliani di acquisire competenze immediatamente spendibili a livello nazionale ed europeo. Siamo al lavoro per creare nuove opportunità occupazionali per i giovani siciliani ed iniziative come questa lo dimostrano».

L’intesa, inoltre, che permette agli alunni degli istituti professionali ad indirizzo Mat di svolgere gratuitamente nel corso del triennio un apposito corso di formazione teorico-pratico, prevede il riconoscimento in termini di crediti formativi di parte del percorso professionale, dando la possibilità di acquisire un titolo professionale immediatamente spendibile nel mercato del lavoro europeo.

«Grazie a questo protocollo – aggiunge l’assessore alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò – diamo una risposta concreta al fabbisogno di figure professionali nel settore dei controlli tecnici dei veicoli. Con percorsi che mettono insieme il rispetto degli standard nazionali ed europei, la qualità didattica e il rigore nelle valutazioni possiamo alzare il livello di competenza tecnica nel sistema delle revisioni. In questo modo, oltre a garantire un percorso qualificato e rapido agli studenti della nostra regione, saremo in grado di dare ai cittadini risposte sempre più veloci e servizi migliori».

«Il protocollo d’intesa offrirà agli studenti una riduzione di costi e tempi di formazione – sottolinea Luca Gatani, dirigente con funzioni vicarie del direttore generale dell’Usr Sicilia -. Per gli Istituti professionali Mat, consentirà l’ampliamento dell’offerta formativa, la possibilità di diventare poli di eccellenza nel settore automotive e lo sviluppo di competenze tecniche avanzate, in un’ottica di sempre maggiore collaborazione tra scuola e impresa».

I progetti attivati, infatti, includeranno attività d’aula, laboratori tecnici e un tirocinio triennale presso officine e centri autorizzati, a diretto contatto con professionisti del settore. Al termine del percorso, e dopo il conseguimento del diploma, gli studenti potranno sostenere gli esami di abilitazione previsti per i diversi moduli, fino ad accedere alla qualifica che consente di operare sui veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate.