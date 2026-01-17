Sancataldese sconfitta di misura 2-1 dall’Athletic Palermo: ai verdeamaranto non basta il gol di Barile

Sconfitta onorevole per la Sancataldese che, nell’anticipo del sabato, nel girone I del campionato di serie D ha perso 2-1 contro l’Athletic Palermo. E’ stata una partita oltremodo impegnativa per i verdeamaranto di mister Vanzetto che hanno dovuto fare i conti contro una delle squadre più in palla del momento in campionato. I palermitani lo hanno dimostrato con un finale di tempo nel quale, dopo essere passati con Crivello, hanno raddoppiato con Zalazar.

La Sancataldese, che ha disputato una buona partita, ha accorciato le distanze ad inizio ripresa con un gol dell’ottimo Barile. La squadra ospite ha anche avuto alcune ottime occasioni ma i palermitani sono riusciti a far proprio un match importante che gli ha consentito, per una notte, di diventare capolista del girone I della serie D con 38 punti.

La Sancataldese, invece, è rimasta ferma in classifica a quota 20. I verdeamaranto, sul 2-1 hanno tentato il tutto per tutto, ma alla fine l’Athletic Palermo ha conquistato la vittoria contro una Sancataldese alla quale è mancato un punto di riferimento offensivo pur producendo gioco. E ora la gara di domenica prossima contro il quotato Milazzo nella quale i verdeamaranto certamente sapranno farsi valere, magari conquistando ciò che non hanno potuto nella gara del Velodromo a Palermo.