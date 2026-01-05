San Cataldo. Vincenzo Siracusa presenta il suo nuovo libro “Preghiere, respiro dell’anima”

SAN CATALDO. Vincenzo Siracusa ha scritto un nuovo libro che, quanto prima, sarà possibile leggere ed apprezzare. Si tratta dell’opera “Preghiere, respiro dell’Anima”. Si tratta di un’opera di 566 pagine.

Tra le sezioni più importanti, oltre quelle dedicate alla Trinità, a Maria, al Natale e ai riti pasquali, anche una ricca selezione di preghiere dedicate ai pontefici e ai santi, che accompagnano ogni istante dei nostri giorni.

L’opera è edita dalla Casa editrice Ex Libris e comprende al suo interno una presentazione del Cardinale Camillo Ruini e Prefazione del Cardinale Angelo Comastri. E’ possibile trovarla anche online al link: https://www.mondadoristore.it/preghiere…/p/9791257320072