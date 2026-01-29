San Cataldo. Il Sindaco riceve l’artista Giuseppe Bellomo. Quadro in dono alla città dopo il riconoscimento alla rassegna nazionale “Mincio Art 2025”

SAN CATALDO. Il sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato ha ricevuto a Palazzo municipale Giuseppe Bellomo, vincitore del sesto Premio d’Arte – “Rivalta sul Mincio” 2025, nell’ambito del Mincio Art (rassegna nazionale d’arte contemporanea svoltasi a Rivalta sul Mincio, in provincia di Mantova).

L’incontro, tenutosi in forma riservata alla presenza dei familiari dell’artista, è stato occasione per la consegna al Comune di un’opera originale, donata come segno di gratitudine verso la città natale.

Bellomo, unico artista siciliano ad essere stato invitato, in una rassegna che ha visto oltre 150 opere in concorso, si è aggiudicato il Premio Cooperativa Sant’Anselmo con il dipinto “Movida”, un acrilico su tela, dedicato alla vita notturna giovanile nei contesti urbani.

<<Donare un mio lavoro a San Cataldo è un gesto carico di significato – ha dichiarato Bellomo durante l’incontro – È il modo per ringraziare una città che fa parte delle mie radici e del mio percorso. I riconoscimenti contano, certo, ma ciò che conta davvero sono i luoghi in cui si cresce e si lavora ogni giorno. Portare idealmente con me questa terra nelle mie opere è naturale, quasi un dovere>>.

Gioacchino Comparato ha ricambiato il gesto con un gagliardetto istituzionale, simbolo dell’apprezzamento dell’amministrazione per il successo ottenuto.

<<Questo premio ci rende orgogliosi come comunità – ha commentato il primo cittadino – e dimostra che anche da contesti locali possono emergere talenti artistici riconosciuti a livello nazionale. È un traguardo che onora San Cataldo e i suoi figli».

Bellomo ha spiegato che l’idea del dipinto è nata durante la pandemia, quando l’osservazione dei giovani costretti in casa lo aveva colpito profondamente: <<vederli privati della libertà di stare insieme mi ha spinto a riflettere sulla movida non solo come svago, ma come bisogno vitale di libertà e di vita condivisa>>.

Nato a San Cataldo, dove vive e lavora, Bellomo si esprime principalmente attraverso la pittura materica, oscillando tra figurazione e astrazione a seconda dei temi affrontati. Le sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e private in Italia e all’estero, tra cui la Fondazione Philip Zimbardo di Los Angeles.

Nel 2017, ha collocato un’opera dedicata a Santa Teresa di Calcutta presso il Centro Madre Teresa in Vaticano, durante un incontro istituzionale, alla presenza dell’allora sindaco Giampiero Modaffari. Il suo lavoro è stato recensito su testate nazionali e internazionali

Il Comune ha manifestato la volontà di sostenere ulteriori progetti per valorizzare l’opera di Bellomo, anche attraverso mostre in spazi pubblici e attività culturali aperte alla cittadinanza.