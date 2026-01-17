Salute

San Cataldo. Il 22 gennaio nella Sala Borsellino Giornata in memoria di Alfredo Ormando

Sab, 17/01/2026 - 14:18

SAN CATALDO. Il Comune di San Cataldo patrocina e ospita la prima edizione della Giornata in memoria di Alfredo Ormando, scrittore e poeta nato a San Cataldo, divenuto simbolo internazionale della lotta contro l’omofobia e per la libertà individuale. L’evento si terrà giovedì 22 gennaio 2026 alle ore 18:00 presso la Sala Borsellino.

Organizzata dal Comitato Alfredo Ormando e dall’associazione Attivarcinsieme APS, con il sostegno di Figl* delle Stelle APS e CiceOne Communication, la serata si propone di ricordare la figura di Ormando e rilanciare il valore umano, letterario e civile della sua testimonianza.

Programma

Saluti istituzionali

  • Gioacchino Comparato, Sindaco della Città di San Cataldo
  • Marianna Guttilla – Vice Sindaca e Assessora alla Cultura

Interventi

  • Ubaldo Scarantino – Portavoce del Comitato Alfredo Ormando
  • Peppe Cammarata – SEgretario Attivarcinsieme APS
  • Danilo Mocera – Presidente Figl* delle Stelle APS

Proiezione del docufilm
“Alfredo’s Fire” di Andrew Abrahams
Un documentario pluripremiato che racconta il gesto estremo di Alfredo Ormando e la sua forza civile, proiettato per la prima volta in un evento pubblico volta a San Cataldo.

Interventi e testimonianze

  • Collegamento video con Piero Montana, scrittore, attivista e curatore del lascito letterario di Ormando conservato presso la Biblioteca di Bagheria.
  • Testimonianze in presenza di amici e conoscenti di Alfredo.
  • Collegamento dal Massachusetts, con un amico già appartenente al centro culturale “Studiosus litterarum”, fondato e diretto da Ormando.

Letture sceniche
A cura di Lilli Carletta della Compagnia Teatrale Medea che darà voce a lettere inedite e brani scelti delle opere di Ormando.

Questa giornata rappresenta il primo passo verso un riconoscimento concreto nella città natale di Alfredo, con il progetto di intitolazione di una via e la realizzazione di un murales commemorativo, promosso dal Comitato. Ingresso libero.

