San Cataldo. Il 22 gennaio nella Sala Borsellino Giornata in memoria di Alfredo Ormando

SAN CATALDO. Il Comune di San Cataldo patrocina e ospita la prima edizione della Giornata in memoria di Alfredo Ormando, scrittore e poeta nato a San Cataldo, divenuto simbolo internazionale della lotta contro l’omofobia e per la libertà individuale. L’evento si terrà giovedì 22 gennaio 2026 alle ore 18:00 presso la Sala Borsellino.

Organizzata dal Comitato Alfredo Ormando e dall’associazione Attivarcinsieme APS, con il sostegno di Figl* delle Stelle APS e CiceOne Communication, la serata si propone di ricordare la figura di Ormando e rilanciare il valore umano, letterario e civile della sua testimonianza.

Programma

Saluti istituzionali

Gioacchino Comparato, Sindaco della Città di San Cataldo

Marianna Guttilla – Vice Sindaca e Assessora alla Cultura

Interventi

Ubaldo Scarantino – Portavoce del Comitato Alfredo Ormando

Peppe Cammarata – SEgretario Attivarcinsieme APS

Danilo Mocera – Presidente Figl* delle Stelle APS

Proiezione del docufilm

“Alfredo’s Fire” di Andrew Abrahams

Un documentario pluripremiato che racconta il gesto estremo di Alfredo Ormando e la sua forza civile, proiettato per la prima volta in un evento pubblico volta a San Cataldo.

Interventi e testimonianze

Collegamento video con Piero Montana , scrittore, attivista e curatore del lascito letterario di Ormando conservato presso la Biblioteca di Bagheria.

, scrittore, attivista e curatore del lascito letterario di Ormando conservato presso la Biblioteca di Bagheria. Testimonianze in presenza di amici e conoscenti di Alfredo.

di amici e conoscenti di Alfredo. Collegamento dal Massachusetts, con un amico già appartenente al centro culturale “Studiosus litterarum”, fondato e diretto da Ormando.

Letture sceniche

A cura di Lilli Carletta della Compagnia Teatrale Medea che darà voce a lettere inedite e brani scelti delle opere di Ormando.

Questa giornata rappresenta il primo passo verso un riconoscimento concreto nella città natale di Alfredo, con il progetto di intitolazione di una via e la realizzazione di un murales commemorativo, promosso dal Comitato. Ingresso libero.