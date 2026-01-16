San Cataldo. Avviato il tesseramento alla Pro Loco per il nuovo anno 2026

SAN CATALDO. La Pro Loco di San Cataldo ha avviato la campagna di tesseramento per il 2026. In particolare è stato sottolineato che diventare socio della Pro Loco di San Cataldo significa godere di vantaggi riservati ai tesserati. Tesserandosi si sostengono eventi, tradizioni e iniziative culturali, si partecipa attivamente alla vita del paese, si accede a convenzioni e agevolazioni presso attività locali, si fa parte di una grande comunità che ama San Cataldo.

La sede della Pro Loco è in Via Belvedere n. 1. E’ possibile tesserarsi il Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle 16:00 alle 18:00. Sabato dalle 10:30 alle 12:00 è possibile trovare i volontari della Pro Loco in Piazza Calvario. Per info: 3892632947 / 3287044847; E-mail: prolocosancataldo2017@gmail.com.