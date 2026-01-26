San Cataldo. Approvato in Giunta il Piano Triennale delle Opere Pubbliche: previsti interventi sulla rete stradale cittadina per 800 mila euro

SAN CATALDO. La Giunta comunale ha adottato il “Piano Triennale delle Opere Pubbliche”, strumento di programmazione che definisce gli interventi infrastrutturali dell’ente per il triennio 2026-2028.

Nell’ambito del piano è previsto un investimento complessivo di 800.000 euro, destinato alla manutenzione e al potenziamento della rete viaria cittadina.

Il piano di riqualificazione della rete stradale cittadina è il risultato di un percorso di programmazione tecnica condivisa con gli uffici comunali e ha tenuto conto delle segnalazioni pervenute dai cittadini e dai consiglieri comunali, raccolte nel tempo. L’obiettivo è affrontare criticità strutturali presenti da anni su diverse arterie del territorio, migliorando sicurezza, funzionalità e decoro urbano, nonché l’accessibilità e l’efficienza della mobilità cittadina.

Gli interventi programmati si affiancano a lavori già realizzati o in corso su tratti strategici della viabilità comunale e provinciale e mirano a una gestione coordinata e progressiva delle opere pubbliche. <<Il finanziamento sarà assicurato mediante ricorso alla Cassa Depositi e Prestiti, nel rispetto degli equilibri di bilancio>>.

<<Si tratta di un intervento necessario e organico, ha dichiarato il sindaco Gioacchino Comparato, che affronta una criticità storica e risponde alle esigenze attuali della città>>.

L’investimento programmato di 800.000 euro rappresenta una <<risposta strutturale a una situazione di progressivo deterioramento della rete viaria, causata da una carenza di risorse che si è protratta negli anni – ha concluso>>.

Il Piano Triennale delle Opere Pubbliche sarà sottoposto all’esame del Consiglio comunale, cui compete l’approvazione definitiva, per consentire l’avvio degli interventi nei tempi previsti.