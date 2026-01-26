Salute

San Cataldo. Approvato in Giunta il Piano Triennale delle Opere Pubbliche: previsti interventi sulla rete stradale cittadina per 800 mila euro

Lun, 26/01/2026 - 16:55

SAN CATALDO. La Giunta comunale ha adottato il “Piano Triennale delle Opere Pubbliche”, strumento di programmazione che definisce gli interventi infrastrutturali dell’ente per il triennio 2026-2028.

Nell’ambito del piano è previsto un investimento complessivo di 800.000 euro, destinato alla manutenzione e al potenziamento della rete viaria cittadina.

Il piano di riqualificazione della rete stradale cittadina è il risultato di un percorso di programmazione tecnica condivisa con gli uffici comunali e ha tenuto conto delle segnalazioni pervenute dai cittadini e dai consiglieri comunali, raccolte nel tempo. L’obiettivo è affrontare criticità strutturali presenti da anni su diverse arterie del territorio, migliorando sicurezza, funzionalità e decoro urbano, nonché l’accessibilità e l’efficienza della mobilità cittadina.

Gli interventi programmati si affiancano a lavori già realizzati o in corso su tratti strategici della viabilità comunale e provinciale e mirano a una gestione coordinata e progressiva delle opere pubbliche. <<Il finanziamento sarà assicurato mediante ricorso alla Cassa Depositi e Prestiti, nel rispetto degli equilibri di bilancio>>.

<<Si tratta di un intervento necessario e organico, ha dichiarato il sindaco Gioacchino Comparato, che affronta una criticità storica e risponde alle esigenze attuali della città>>.

L’investimento programmato di 800.000 euro rappresenta una <<risposta strutturale a una situazione di progressivo deterioramento della rete viaria, causata da una carenza di risorse che si è protratta negli anni – ha concluso>>.

Il Piano Triennale delle Opere Pubbliche sarà sottoposto all’esame del Consiglio comunale, cui compete l’approvazione definitiva, per consentire l’avvio degli interventi nei tempi previsti.

