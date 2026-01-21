Salute

San Cataldo. Allerta meteo. Il sindaco smentisce chiusura delle scuole per il 21 gennaio: c’è la riapertura

Redazione 1

San Cataldo. Allerta meteo. Il sindaco smentisce chiusura delle scuole per il 21 gennaio: c’è la riapertura

Mer, 21/01/2026 - 00:10

Condividi su:

SAN CATALDO. In queste ore sta circolando un messaggio NON UFFICIALE che riporta una presunta chiusura di scuole e servizi per la data 21/01/2026. La notizia è FALSA.

Lo ha affermato in un comunicato ufficiale il sindaco Gioacchino Comparato. “Per la giornata di domani 21 gennaio le scuole saranno regolarmente APERTE, come da programmazione dell’Amministrazione comunale. Si invita la cittadinanza a fare riferimento esclusivamente ai canali istituzionali del Comune per informazioni verificate e ad evitare la diffusione di messaggi non ufficiali che possono generare inutile allarmismo”.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta