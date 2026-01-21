San Cataldo. Allerta meteo. Il sindaco smentisce chiusura delle scuole per il 21 gennaio: c’è la riapertura

SAN CATALDO. In queste ore sta circolando un messaggio NON UFFICIALE che riporta una presunta chiusura di scuole e servizi per la data 21/01/2026. La notizia è FALSA.

Lo ha affermato in un comunicato ufficiale il sindaco Gioacchino Comparato. “Per la giornata di domani 21 gennaio le scuole saranno regolarmente APERTE, come da programmazione dell’Amministrazione comunale. Si invita la cittadinanza a fare riferimento esclusivamente ai canali istituzionali del Comune per informazioni verificate e ad evitare la diffusione di messaggi non ufficiali che possono generare inutile allarmismo”.