San Cataldo. Al Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” nuovo turno di Amichevoli classificate con nuovi giocatori

SAN CATALDO. Presso la Nuova Locanda di San Cataldo, ieri sera, si è svolto un nuovo turno di Amichevoli Classificate al quale hanno preso parte giocatori e supporter, con alcuni nuovi giocatori che si sono affacciati per la prima volta al Risiko da Torneo. Nel corso delle partite di amichevole, infatti, i più esperti spiegano le varie regole del gioco e la competizione si coniuga alla socialità tra i giocatori. In tal modo si apprendono a poco a poco le varie strategie tipiche di questo bellissimo gioco di società con leggerezza e sicuro divertimento.

La serata iniziata infatti con la tipica cena tra i giocatori davanti ad un ottima pizza, si è conclusa al termine delle partite con i ringraziamenti dei nuovi giocatori per l’accoglienza e il divertimento, elementi che presso il Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” non mancano mai. Per la cronaca le partite sono state vinte da Giuseppe Ippolito “Cubalibre71” e Massimiliano Andolina “Maximilian” e la classifica, dopo i due turni disputati, vede sempre al primo posto Gianluigi Orlando “Kanidicaccia22”, che per pochissimi punti sulla seconda posizione rimane in testa.

Da mercoledì prossimo, 21 gennaio, le serate di amichevoli lasceranno spazio al nuovo Torneo interno del Club sancataldese, il settimo ufficiale da quando sono stati lanciati i primi dadi nel novembre del 2024. Il nome dato al Torneo è di per sé tutto un programma “Ciak..si gira”, perchè dai primi giorni di questo nuovo anno di gioco si girerà tutto d’un fiato nel corso dei mesi il nuovo “film” del Club, con protagonisti i vari giocatori esperti o meno esperti, nelle varie partite ed eventi che saranno organizzati presso il Club, o nei vari Eventi e Tornei esterni ai quali i giocatori verde-amaranto parteciperanno sia in Sicilia che in tutto lo Stivale.

Il prossimo Torneo avrà come tutti gli altri organizzati finora, la partecipazione di vari giocatori provenienti dalla provincia nissena e non solo, che nel corso delle 5 giornate di qualificazione seguite dalle semifinali e dalla finalissima il prossimo 4 marzo 2026, si affronteranno mettendo in campo tutta la propria competizione e strategia per andare più avanti possibile nel Torneo e, magari, arrivare pure a vincerlo. Ma non mancheranno mai gli elementi essenziali della socialità e del divertimento, marchio di fabbrica di questa bellissima realtà ludica.

Si vuole ricordare anche che tutti gli eventi e Tornei organizzati dal Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio”, consentiranno ai vari giocatori di accumulare dei punti classifica sia per l’attività interna del Club sia per la classifica nazionale, che vede ogni anno circa 1600 giocatori decisi a dimostrare di essere i più bravi di tutti, e il desiderio più grande di ogni giocatore, oltre al divertimento, è quello di qualificarsi per il campionato nazionale individuale, dal quale ogni anno, sui 40 finalisti selezionati dai vari tornei che si giocano in tutta Italia, viene proclamato il giocatore campione nazionale. Al Risiko da Torneo si vince solo il prestigio, ma anche quello bisogna conquistarselo provando e riprovando la strategia vincente.

L’inizio del primo turno del nuovo Torneo è previsto per il prossimo Mercoledì 21 gennaio e già da ora sono aperte le iscrizioni. Per ogni informazione sulle attività del Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio”, e per la partecipazione ai vari eventi di gioco e ai vari Tornei organizzati dal Club, ci si potrà rivolgere ai referenti del Club Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564). Ci si può tenere informati anche attraverso le pagine social del Club sulle piattaforme Facebook e Instagram (basta digitare il nome del Club), e sul nuovo Canale Youtube @RisikoClubUfficialeIlPifferaio, nelle quali saranno pubblicati i vari regolamenti dei Tornei e tutte le foto, i video, le classifiche, e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.