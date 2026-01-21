Salute

Rifiuti. Pietro Lorefice (M5S): “In Sicilia inerzia e liquidazioni eterne”

Mer, 21/01/2026 - 14:41

“Sul ciclo dei rifiuti in Sicilia servono atti e responsabilità: è inaccettabile che gli ex ATO in liquidazione (Ambiti Territoriali Ottimali, ex enti del servizio rifiuti) trascinino per anni debiti e contenziosi. E mentre il maltempo di questi giorni fa aumentare criticità e rischi ambientali in Sicilia, a Mazzarrà Sant’Andrea il percolato continua a crescere ad ogni pioggia dopo l’incendio del 2024 visto che la messa in sicurezza d’emergenza risulta ancora ferma. La Regione chiarisca tempi certi, riallocazione dei fondi e se intende attivare azioni sostitutive verso gli inadempienti”.
Lo ha affermato il senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato e Capogruppo M5S in Commissione bicamerale Ecomafie, durante l’audizione sul sistema rifiuti in Sicilia.

