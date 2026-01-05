Rescissione consensuale tra Sancataldese e Matias Castro: il bomber argentino potrebbe finire alla Reggina

Novità di mercato importante, in uscita, per la Sancataldese. A renderla nota è stata la stessa società che ha annunciato di aver rescisso, con decisione consensuale, il contratto di prestazione sportiva del calciatore Matias Castro.

Il bomber argentino, fin qui, ha fatto bene con la maglia della Sancataldese risultando sempre tra i migliori dei suoi e facendosi valere anche sotto porta con 8 gol di cui uno su calcio di rigore.

La società verdeamaranto ha augurato buon lavoro all’attaccante argentino per il prosieguo della stagione sportiva. Pare che sull’attaccante ex Sancataldese si siano appuntate le mire della Reggina come riportano diverse testate online sia siciliane che reggine.