Promozione. Sommatinese travolgente nel derby provinciale con la Vigor Gela: 7-0 e rilancio in classifica

Nel campionato di Promozione è andato alla Sommatinese di Mauro Miccichè (nella foto) il derby provinciale con la Vigor Gela battuta 7-0. Al Peppe Tricoli i granata sono partiti alla grande passando in vantaggio con Noto. Sull’onda del vantaggio iniziale, la Sommatinese ha costruito la sua larga affermazione.

Dopo Noto, infatti, è stata la volta di Terrana che al 28′ ha raddoppiato. Poi al 42′ ecco il gol del bomber Vaccaro. E in una giornata di grandi firme, non poteva mancare all’appuntamento Bamba che ad inizio ripresa ha siglato la rete del 4-0.

Poco prima l’ora di gioco, gol e gloria anche per Noto, e poi reti di Cannizzaro e Dispensa per il 7-0 definitivo. Un risultato largo quanto meritato da parte di una Sommatinese che ha potuto brindare ad un successo che mancava da 5 giornate nelle quali aveva sempre perso.

La Sommatinese, con la vittoria contro la Vigor Gela, s’è portata a quota 19 in classifica, mentre i gelesi restano fermi a quota 2 in classifica.