Promozione. Solo un pari 0-0 per il Serradifalco con il Qal’At; sconfitte per Sommatinese e Vigor Gela

In Promozione, tra le Nissene del girone D, sorride solo il Serradifalco di Gianfilippo Di Matteo che ha pareggiato 0-0 sul campo del Qal’At. A Caltagirone, la compagine calatina ha saputo ben tenere il campo contro una squadra che ha cercato di imporre il fattore campo con un calcio robusto quanto essenziale.

I falchetti sono andati vicini al gol con Goti e lo stesso Castrillo, ma la difesa dei padroni di casa è stata abile a sventare le minacce avversarie. In generale la gara è stata molto combattuta e senza esclusione di colpi. Alla fine un punto per uno e Serradifalco che è rimasto ad un punto in classifica sotto i calatini (21 contro 22).

Sconfitta netta, invece, per la Sommatinese 4-0 contro l’Akragas. Una doppietta di Marrone e le reti di Ten Lopez e Llama hanno permesso al Gigante agrigentino di aggiudicarsi la contesa e di mantenersi al secondo posto in classifica dietro alla capolista Priolo.

Infine sconfitta casalinga, 0-2, per la Vigor Gela con l’Atletico Megara e compagine gelese sempre più ultima in classifica con solo 2 punti.