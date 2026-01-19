Promozione. Serradifalco batte in rimonta 2-1 la Gymnica Scordia: la risolvono Castrillo e Yuri Di Marco

Il Serradifalco batte 2-1 la Gymnica Scordia terza in classifica e si propone come forza emergente nel girone D del campionato di Promozione. Sfida incerta ed equilibrata tra due squadre che all’inizio si sono sfidate con grande forza senza lesinare energie.

Il vantaggio è arrivato per gli ospiti al 28′ su calcio di rigore battuto da D’Emanuele. Un vantaggio che ha messo le ali agli ospiti che sono andati vicino al raddoppio con La Delfa e lo stesso D’Emanuele. Nel finale di tempo tuttavia il Serradifalco s’è rifatto sotto andando a segno con Castrillo in pieno recupero.

Nel secondo tempo Serradifalco in avanti e Gymnica Scordia a replicare, ma sono i falchetti a portarsi in vantaggio con Yuri Di Marco su calcio di rigore. Rimonta completata e Serradifalco che, nel finale, ha sfiorato la terza rete prima con Goti e poi con Avanzato.

Alla fine 2-1 per il Serradifalco e nono posto con 20 punti in classifica mentre la Gymnica Scordia è rimasta al terzo posto in quanto le squadre che la seguivano non si sono mosse in classifica.