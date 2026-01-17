Promozione. C’è il derby Sommatinese – Vigor Gela; il Serradifalco sfida la Gymnica Scordia

Nel campionato di Promozione, girone D, tiene banco il derby provinciale tra Sommatinese e Vigor Gela. La squadra di Mauro Miccichè, che ha 16 punti in classifica, intende uscire da un tunnel di crisi che l’ha vista perdere le ultime 5 partite. Di contro la Vigor Gela è ultima in classifica con 2 punti ed è chiamata a fare risultato, anche se non sarà facile contro una Sommatinese che vuole tornare al successo per uscire dalla crisi.

Il Serradifalco di mister Di Matteo invece affronterà la Gymnica Scordia, terza in classifica in un match di grande richiamo. I falchetti, con l’arrivo di Goti, Castrillo, Morleo, Avanzato e Governali, ha migliorato il suo rendimento in campionato e intende salire ulteriormente in classifica.