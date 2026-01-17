Prima Categoria. Il Real Gela, con i gol di Minardi e Castania, batte 2-1 il Riesi 2002 nel derby provinciale

Nell’anticipo del campionato di Prima Categoria s’è chiuso con la vittoria del Real Gela 2-1 sul Riesi 2002. Partita decisa dalle reti gelesi di Minardi e Castania. Per il Riesi, invece, in gol Fonti, ma la rete dell’attaccante riesino non è servita per evitare la sconfitta dei riesini che sono stati agganciati a quota 16 in classifica.

Domenica, invece, l’Accademia Mazzarinese affronta in casa la Barrese capolista. L’Accademia, che in classifica è ultima con 10 punti, ha bisogno di fare risultato contro una squadra come quella ennese che punta al salto in Promozione.