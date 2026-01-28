Politiche sociali, Schifani nomina il garante regionale delle persone con disabilità

Carmela Tata è stata confermata nel ruolo di Autorità garante della persona con disabilità. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ricopre ad interim la carica di assessore alla Famiglia, ha firmato il decreto di nomina, dopo la valutazione dei titoli da parte della commissione incaricata di selezionare le candidature.
Il mandato ha una durata di cinque anni. Carmela Tata, di Floridia, in provincia di Siracusa, ha già ricoperto l’incarico dal 2020 fino allo scorso 10 dicembre 2025.