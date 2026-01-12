Politiche sociali, dal Governo Regionale 40 milioni di euro per i servizi Asacom: via ai primi pagamenti

La Regione Siciliana finanzia con 40 milioni di euro l’assistenza specialistica all’autonomia e alla comunicazione (Asacom) per gli alunni con disabilità. La somma verrà liquidata alle Città metropolitane e ai Liberi consorzi comunali in due fasi, per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi.

«Il governo regionale – afferma il presidente della Regione e assessore alle Politiche sociali ad interim Renato Schifani – ha mantenuto la promessa di individuare con l’ultima legge finanziaria le somme necessarie a garantire questi servizi fondamentali per gli alunni con disabilità. Abbiamo accolto, infatti, la richiesta di un sostegno economico da parte di Città metropolitane e Liberi consorzi, che altrimenti non avrebbero potuto coprire i costi con risorse proprie. Adesso passiamo all’azione concreta con l’effettiva erogazione della prima tranche di fondi. Il dipartimento regionale della Famiglia ha già disposto il pagamento dei primi 20 milioni per coprire i mesi da gennaio a giugno ed evitare interruzioni nell’assistenza».

Il 50 per cento dell’impegno finanziario sarà così erogato: per le Città metropolitane, a Palermo andranno 5.275.318 euro, a Catania 4.927.231 euro e a Messina 2.376.594 euro; mentre il Libero consorzio di Agrigento riceverà 1.584.396 euro, quello di Caltanissetta 1.119.279euro, a Enna 408.102 euro, a Ragusa 1.308.327 euro, a Siracusa 1.764.441 euro e a Trapani 1.236.309 euro.

In tutta la Sicilia gli alunni che usufruiscono dei servizi di assistenza per l’anno scolastico 2025-2026 sono 6.665, così suddivisi: 1.758 nel Palermitano, 1.642 nel Catanese, 792 nel Messinese, 528 nell’Agrigentino, 373 nel Nisseno, 136 nell’Ennese, 436 nel Ragusano, 588 nel Siracusano e 412 nel Trapanese.