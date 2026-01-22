Per Castrum Favara – Nissa di domenica 25 gennaio niente trasferta per i tifosi biancoscudati per motivi di ordine pubblico

Niente trasferta per i tifosi della Nissa per domenica 25 gennaio sul campo del Castrum Favara. La società biancoscudata ha comunicato che, su disposizione della Prefettura di Agrigento, è stato ufficializzato e disposto il divieto di trasferta, l’ennesimo di questo campionato, per i residenti nella provincia di Caltanissetta in occasione della gara Castrum Favara – Nissa (ore 14:30).

Tale provvedimento è stato adottato per motivi di ordine pubblico. La società Nissa invita tutti i propri tifosi a rispettare le disposizioni delle autorità competenti.