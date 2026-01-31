Pallavolo. A Riesi concluso con successo di pubblico e partecipanti il Torneo “Don Bosco”

RIESI. Si è concluso venerdì 30 Gennaio il torneo di Pallavolo con le seguenti categorie : Minivolley, Propaganda, Under 15, Under 18 e la Cat. Libera.

Squadre partecipanti : Polisportiva Olympia Riesi, asd Nini Scucces di Gela e la Volley Club di Licata .Domenica mattina 1 Febbraio si disputerà il torneo di calcio a 5 riservato alla categoria ” Mini” presso la parrocchia del SS Salvatore , organizzato dalla Polisportiva Olympia Riesi ( Mimmo Cirrito, Angelo Bellina e Valeria Di Cristina) la ” Nuova Meccanica ” (Angelo Lo Stimolo) e asd ” Wonderland ” ( Orazio Salamone).

La premiazione finale con coppe e medaglie si effettuerà Domenica 1 Febbraio ore 18.30 presso la parrocchia San Giovanni Bosco dopo la Santa Messa.Un ringraziamento va a Don Gianfranco Pagano, Don Salvatore Giuliana, Giuseppe Panebianco e Ivan Mirisola.