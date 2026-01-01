On. Pietro Lorefice (M5S). Manovra: “Grazie a nostro emendamento monitorati siti contaminati di interesse nazionale”

“Solo grazie all’approvazione di un mio emendamento il progetto SENTIERI viene rifinanziato in manovra con 300mila euro l’anno per il 2026 e il 2027, garantendo continuità agli studi epidemiologici e al monitoraggio dei Siti contaminati di Interesse Nazionale. In una manovra che volta la faccia a tutto, anche ad ambiente e territori, questo intervento rappresenta un presidio fondamentale per la salute pubblica e per la tutela delle zone più vulnerabili del nostro Paese”.

Lo ha scritto sui social il senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato.