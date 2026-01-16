Novità di mercato in casa Nissa: preso il portiere juniores Daniele Mondello (classe 2007)

Novità di mercato per la Nissa alla vigilia del match di domenica 18 gennaio contro la Gelbison. La società biancoscudata ha preso un nuovo portiere juniores. Si tratta di Daniele Mondello. L’estremo difensore andrà a sostituire Creuso. La Nissa, con il suo ingaggio, conferma la linea di schierare solo portieri juniores. Mondello, classe 2007, proviene dalla Pro Palazzolo, formazione militante nel campionato di Serie D. Cresciuto nel prestigioso settore giovanile del Palermo, ha già dimostrato, nonostante la giovane età, di possedere ottime qualità tecniche, personalità e importanti margini di crescita.

Un profilo di prospettiva che va a rinforzare il reparto dei portieri a disposizione dello staff tecnico capitanato da mister Francesco Di Gaetano. Daniele, vestirà la maglia numero 22. La scelta del numero è legata al regolamento della LND, che prevede per i portieri l’utilizzo esclusivo dei numeri 1, 12 e 22. Considerato che il numero 1 è già assegnato a Dregan e il 12 a Castelnuovo, Mondello indosserà, dunque la numero 22.