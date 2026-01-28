Nel Messinese ritrovati tre cadaveri crivellati di colpi

Tre cadaveri sono stati trovati a Montagnareale (Messina), in una zona boschiva di contrada Caristia. La segnalazione è giunta al numero unico di emergenza 112. I corpi di tre uomini, stando alle prime informazioni, sarebbero stati crivellati da colpi d’arma da fuoco. I tre erano usciti stamattina per una battuta di caccia. Sono intervenuti i carabinieri e il magistrato di turno della Procura di Patti. Sul posto anche il medico legale per una prima ricognizione sui corpi. Le tre vittime sono state identificate ma non sono state rese note le generalità.

Montagnareale è un piccolissimo comune messinese, sui Nebrodi settentrionali, che dista una decina di minuti in auto da Patti. I cadaveri sono stati ritrovati in una zona boschiva del Comune nebroideo che di solito è frequentato per attività di caccia.

La zona dove sono stati trovati i tre cadaveri è impervia in un bosco sopra la frazione Caristia dove i cacciatori erano andati per una battuta di suini neri selvatici. Tra le vittime ci sarebbe un uomo di 82 anni di Patti mentre gli altri due uccisi sarebbero di Barcellona Pozzo di Gotto. Tutti e tre erano armati di fucile. Secondo le prime indiscrezioni, i tre non avrebbero rapporti con organizzazioni criminali ed erano incensurati.

L’allarme sarebbe stato dato da un amico di uno dei tre che non avendo notizie sarebbe andato a cercarli scoprendo i cadaveri. La zona dove sono stati scoperti i corpi è off limits e sul posto ci sono il procuratore di Patti Angelo Cavallo e i carabinieri.

Non si esclude al momento alcuna pista. Si potrebbe trattare di un duplice omicidio e di un suicidio. Ma gli inquirenti non escludono che a sparare possa essere stato un quarto uomo.

L’inchiesta è coordinata personalmente dal Procuratore capo Angelo Vittorio Cavallo, che ha appena lasciato il luogo del triplice delitto. Cavallo pochi giorni fa è stato nominato Procuratore capo a Termini Imerese e a breve lascerà la Procura di Patti. (Sky Tg 24)