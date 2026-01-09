Morto un operaio a Padova, schiacciato da una pressa durante manutenzione

Salute

Ven, 09/01/2026 - 19:10

(Adnkronos) –
Un operaio di 59 anni di Sant’Elena (Padova) è morto oggi pomeriggio, rimanendo schiacciato all'interno di una pressa mentre eseguiva dei lavori di manutenzione. Il mortale infortunio sul lavoro è occorso verso le ore 16.30 alla Sesa Spa (Società Estense Servizi Ambientali) di Ospedaletto Euganeo che gestisce la raccolta e il trattamento dei rifiuti urbani nell’area della bassa padovana.  Sul posto sono intervenuti il Suem 118, i carabinieri di Este e gli uomini dello Spisal per le indagini di loro competenza. 
