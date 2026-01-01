Marathon Caltanissetta: un 2025 di eccellenza e ricordo

Nel 2025, la Marathon Caltanissetta ha saputo distinguersi per prestazioni sportive di alto livello, nonostante l’anno sia stato segnato dalla perdita prematura di due compagni di squadra. Tra gioie e dolori, i risultati sportivi complessivi sono stati davvero lodevoli.

Competizioni sportive che hanno incluso gare di corsa su strada di 10 km, suddivise tra area occidentale e orientale della Sicilia, il Gran Prix Regionale di mezze maratone e in fine un campionato interprovinciale (CL-EN).

Risultati nelle gare di 10 km:

• Area occidentale: La squadra femminile si è classificata seconda, mentre quella maschile ha ottenuto il settimo posto.

• Area orientale: La squadra femminile si è classificata quarta, con eccellenti prestazioni individuali.

Risultati individuali di spicco:

• Emovi Alessia (SF40): Terza classificata sia nell’area occidentale che orientale.

• Giambra Graziella (SF50): Quarta classificata nell’area occidentale e terza nell’area orientale.

• Cannistraci Domenica (SF55): Prima classificata in entrambe le aree.

• Fichera Maria Rita (SF55): Terza classificata sia nell’area occidentale che orientale.

• Bellanca Carmelo (SM45): Sesto classificato nell’area occidentale e quarto nell’area orientale.

• Spoto Angelo (SM60): Terzo classificato in entrambe le aree.

• Cancemi Massimo (SM65): Terzo classificato nell’area occidentale e secondo nell’area orientale.

• Zagarella Giuseppe (SM65): Sesto classificato in entrambe le aree.

• Marino Giuseppe (SM60) : Sesto classificato nell’area occidentale.

Un riconoscimento speciale va anche a Polizzi Dario, per la sua costante presenza nella categoria SM50 si aggiudica il premio “Fedelissimo”.

Gran Prix di Mezze Maratone (21,097 Km):

Tra i risultati di rilievo spicca Domenica Cannistraci, che si è classificata prima nella categoria SF55, dimostrando una forma eccezionale ed una straordinaria perseveranza..

Gran Prix di corsa interprovinciale Caltanissetta-Enna:

• La squadra femminile si è classificata seconda.

Risultati individuali:

• Bellanca Carmelo (SM45): Quinto classificato.

• Calabrese Francesco (SM45): Settimo classificato.

• Emovi Alessia (SF40): Seconda classificata.

• Cannistraci Domenica (SF55): Seconda classificata.

Nonostante le sfide del 2025, la Marathon Caltanissetta guarda al futuro con una determinazione rinnovata. Tutti gli atleti sono pronti ad affrontare il nuovo anno con perseveranza, puntando non solo a eccellere nelle competizioni, ma anche a promuovere i valori di amicizia, lealtà, salute e positività.

Il presidente Giuseppe Zagarella, insieme a tutto lo staff del direttivo, sono profondamente soddisfatti e orgogliosi dei risultati raggiunti, confermando la Marathon Caltanissetta come un punto di riferimento nel panorama sportivo siciliano.