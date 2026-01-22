Maltempo, sopralluogo di Schifani venerdì e sabato a Messina e Catania nelle zone colpite dal ciclone

Il presidente della Regione Renato Schifani ha programmato per il 23 ed il 24 gennaio la visita nelle zone di Messina e Catania danneggiate dal ciclone Harry, come annunciato durante il punto stampa di oggi a Palazzo d’Orléans. Il presidente sarà accompagnato dal capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina.

Questo il programma di venerdì 23 gennaio: alle 15.30 un primo sopralluogo a Taormina, a seguire Santa Teresa di Riva, infine, intorno alle 17.30, incontro in Prefettura a Messina con i sindaci e gli operatori balneari dei comuni colpiti. Previsto un punto stampa.

Per sabato 24 gennaio, invece, in programma il sopralluogo dei danni registrati nel Catanese: prima tappa ad Acireale alle 10, a seguire la Playa di Catania e, in chiusura, alle 12.30 incontro in Prefettura a Catania con i sindaci e gli operatori balneari. Anche qui sarà previsto un punto stampa.