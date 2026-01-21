Maltempo in Sicilia. Codacons chiede al Governo l’invio dell’Esercito per aiutare la popolazione in difficoltà

Il Codacons, alla luce del grave disastro provocato dall’ondata di maltempo che fino alla giornata di ieri ha colpito vaste aree della Sicilia, chiede al Governo l’invio immediato dell’Esercito per supportare le operazioni di soccorso, assistenza e messa in sicurezza del territorio.

La richiesta viene avanzata dal Codacons per voce del Presidente regionale Giovanni Petrone e del Segretario nazionale Francesco Tanasi, che denunciano una situazione di forte emergenza in numerosi Comuni dell’Isola, dove strade risultano interrotte, collegamenti compromessi, abitazioni isolate e servizi essenziali gravemente danneggiati.

In molte aree colpite, famiglie, anziani e soggetti fragili stanno vivendo ore di grande difficoltà, spesso senza la possibilità di muoversi o ricevere assistenza immediata. In questo contesto, secondo il Codacons, le sole risorse ordinarie non sono più sufficienti.

“Siamo di fronte a un’emergenza che richiede risposte straordinarie – affermano Giovanni Petrone e Francesco Tanasi –. L’impiego dell’Esercito, in coordinamento con la Protezione Civile e le istituzioni locali, consentirebbe di intervenire rapidamente sul territorio, liberare le strade, raggiungere le persone isolate, garantire assistenza immediata e contribuire al ripristino delle condizioni minime di sicurezza e vivibilità”.

Il Codacons sottolinea che l’eventuale intervento delle forze armate avrebbe esclusivamente finalità umanitarie e di supporto operativo, senza alcuna funzione militare, rappresentando un aiuto concreto per accelerare le operazioni di emergenza e ridurre i disagi per le popolazioni colpite.

L’associazione chiede infine al Governo una risposta rapida e concreta, fondata su un forte coordinamento tra Stato, Regione e Comuni, ribadendo la necessità di non lasciare soli i cittadini siciliani in una fase così delicata e annunciando che continuerà a monitorare la situazione e a raccogliere segnalazioni dai territori colpiti.