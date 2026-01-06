Lotteria Italia 2026, ecco i biglietti vincenti di Prima Categoria: il premio da 5 milioni di euro ad un biglietto venduto a Roma

Nell’edizione 2025 della Lotteria Italia sono stati oltre 9,6 i biglietti venduti, con una raccolta che ha superato i 48 milioni di euro: un dato che – come riportato da “Agipronews.it” – risulta in netto aumento rispetto allo scorso anno quando furono staccati quasi 8,6 milioni di biglietti. In generale il Lazio si conferma ancora una volta la regione nella quale è stato venuto il numero più alto di biglietti (oltre 1,7 milioni, circa il 17% del dato nazionale), a completare il podio si piazzano la Lombardia (1,4 milioni di tagliandi venduti) e la Campania (972.000). Al quarto posto di questa speciale classifica, invece, viene occupato dall’Emilia-Romagna che si è fermata a 916.000 biglietti venduti.

Il Decreto Lotteria Italia 2025 ha stabilito che i premi di prima categoria in totale sono cinque ed il primo, ossia quello con il valore più alto, vale 5 milioni di euro. Per quanto riguarda gli altri premi, invece, il secondo vale 2 milioni e mezzo di euro, il terzo 2 milioni, il quarto 1 milione e mezzo, mentre il quinto vale un milione. Ecco i biglietti vincenti di prima categoria e dove sono stati venduti. Ricordiamo che i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025 vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale che è possibile trovare sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

I Biglietti vincenti di prima categoria quali sono gli importi e dove sono stati venduti:

PREMIO DA 1 MILIONE: serie Q 331024 venduto ad Albano Laziale, provincia di Roma.

PREMIO DA 1 MILIONE E MEZZO: serie D 019458 venduto a Jerzu, in provincia di Nuoro.

PREMIO DA 2 MILIONI: L 430243 venduto a Quattro Castella, provincia di Reggio Emilia.

PREMIO DA 2 MILIONI E MEZZO: E 334755 venduto a Ciampino, Roma.

PREMIO DA 5 MILIONI: T 270462 venduto a Roma.