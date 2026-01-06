Lotteria Italia 2025, Sicilia: crescita di biglietti nell’Isola (+ 13%), a Caltanissetta + 8,1%, Palermo leader (14,5%)

Impennata di vendite per la Lotteria Italia in Sicilia. Come riportano i dati ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in tutta la regione sono stati venduti 505.920 biglietti, il +13% in più rispetto all’edizione dello scorso anno. A livello provinciale, come riporta Agipronews, Palermo ancora leader con 162.880 tagliandi, il +14,5% in più rispetto al 2024, quando sono stati venduti 142.200 tagliandi.

Al secondo posto Catania con 109.140 biglietti (+9,8%) e chiude il podio Messina con 65.840 tagliandi (+18,5%) dove si è registrato il maggiore incremento. A seguire le restanti province: Trapani (40.540, +10,9%), Agrigento (32.080, +12,3%), Siracusa (31.740, +11,8%), Enna (25.380, +12,6%), Ragusa (22.600, +12,5%) Caltanissetta (15.720, +8,1%). Come riporta Agipronews, a livello nazionale sono stati venduti 9.616.109 milioni di biglietti, una percentuale in crescita del 11% rispetto allo scorso anno, quando furono staccati circa 8,6 milioni di tagliandi.

Un dato che conferma il legame degli italiani con questo gioco così tradizionale a cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, da alcuni anni, il progetto “Disegniamo la fortuna”, un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.