Lions Club Caltanissetta dei Castelli dona voucher per generi alimentari a famiglie bisognose con le parrocchie S. Croce di Caltanissetta e S. Alberto Magno di S. Cataldo

Il Lions Club Caltanissetta dei Castelli ha portato avanti il service “Aggiungi un posto a Tavola”. I soci del Club hanno donato voucher per l’acquisto di generi alimentari alla Parrocchia di Santa Croce a Caltanissetta ed alla Parrocchia di Sant’Alberto Magno di San Cataldo, aiutando così le famiglie in difficoltà a mettere un piatto in più sulla tavola.

Un piccolo gesto, ma dal grande valore: perché insieme si può fare la differenza e contribuire a costruire una comunità più solidale e accogliente. Il Lions Club ha ringraziato tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa invitando a continuare a sostenere chi ha bisogno.