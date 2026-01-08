Le nuove rotte Ryanar Air per l”inverno 22025/2026 a Trapani e Marsala prendono il volo in arrivo

Ryanair, la compagnia aerea low-cost n.1 in Europa e in Italia, ha annunciato oggi (8 gennaio) che le nuove rotte per l’inverno 2025/2026 da Trapani-Marsala verso Bruxelles Charleroi, Baden-Baden, Katowice, Bratislava e Pescara sono pienamente operative, con i primi voli del 2026 programmati per questa settimana. Ryanair opererà 2 voli a settimana sulle rotte Trapani-Bratislava, Trapani-Katowice e Trapani-Bruxelles Charleroi, e 3 voli a settimana sulle rotte Trapani-Baden Baden e Trapani-Pescara, offrendo ai clienti siciliani ancora più scelta e collegamenti regolari alle tariffe più basse d’Europa.

Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, ha detto: “Siamo lieti di vedere che le nuove rotte invernali 2026 da Trapani verso Bruxelles Charleroi, Baden-Baden, Katowice, Bratislava e Pescara sono pienamente operative da questa settimana, come parte del piu’ ampio investimento di Ryanair su Trapani-Marsala, che include l’apertura di una nuova base da gennaio 2026 con 2 nuovi aeromobili (1 per l’inverno 2025/2026 e 2 per l’estate 2026, per un investimento da 200 milioni di dollari), nuove rotte, oltre 1 milione di passeggeri all’anno e più di 800 posti di lavoro locali supportati.

Tutto questo segue la decisione della Regione Siciliana di abolire l’addizionale comunale negli aeroporti piu’ piccoli dell’Isola, con Trapani-Marsala che diventa ora la terza base siciliana di Ryanair (la ventesima in Italia), migliorando ulteriormente l’accessibilità internazionale e garantendo una connettività durante tutto l’anno per i cittadini siciliani, favorendo il turismo in entrata, un flusso costante di visitatori a supporto dell’economia locale durante tutto l’anno”.

Salvatore Ombra, Presidente di Airgest, ha detto: “Dopo 8 anni di assenza, la base Ryanair ritorna a Trapani-Birgi e sono particolarmente orgoglioso di poterla accogliere, per la seconda volta, sotto la mia Presidenza. Tutto questo ci entusiasma e ci proietta verso periodi con flussi di passeggeri in aumento: la crescita dei passeggeri sarà del 33% rispetto alla stagione 2024 e d’estate registreremo un incremento del 22% rispetto ai numeri del 2025. Il ritorno della base Ryanair, che incrementerà a due aeromobili a decorrere da Marzo, significa più voli, più passeggeri, più opportunità per il territorio. Trapani torna a volare alto.

Questo risultato è frutto del lavoro svolto con la proficua collaborazione e sostegno della Regione Sicilia che ha creduto nel nostro scalo tanto da abolire, a decorrere da questo mese di gennaio, l’addizionale municipale da Trapani-Birgi con l’obiettivo di aumentare rotte e turismo”. L’intero operativo Ryanair è già disponibile per la prenotazione su ryanair.com.