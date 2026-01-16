L’anticipo del sabato. In Prima categoria c’è l’atteso derby tra Real Gela e Riesi

Nel campionato di Prima Categoria, Girone F, per sabato c’è grande attesa in vista dell’anticipo di campionato di sabato 17 gennaio alle 15 che vedrà di fronte due delle tre nissene che compongono questo girone.

Il derby provinciale si disputerà tra Real Gela e Riesi 2002 (ore 15) allo stadio “Mattei” e vedrà di fronte due squadre affamate di punti. Uno scontro importante non solo per il prestigio, ma anche e soprattutto per la salvezza.

Real Gela e Riesi sono staccate da appena tre punti con il Riesi che precede i gelesi in classifica di 3 punti (16 Riesi e 13 Real Gela). Le due nissene, ovviamente, in un girone dominato fin qui dalle tre capolista Barrese, Casmenarum e Cassibile, le Nissene stanno faticando a costruirsi un proprio spazio rispetto alle tre grandi protagoniste della vittoria finale in campionato.

Nell’ultima partita, la terza, impegno ostico per l’Accademia Mazzarinese che al momento sta lottando per non perdere la Prima categoria e che domenica sfida in casa a Barrafranca una delle tre capolista, e cioè la Barrese, per una sfida anche qui molto sentita e partecipata.