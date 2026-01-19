La tragedia del 15enne Walter a Gela. Il sindaco: “Chiediamo a tutti i giovani di riflettere sul bene più prezioso: la vita”

“Gela piange un giovane ragazzo di soli 15 anni, Walter, strappato alla vita e alla propria famiglia. Come Amministrazione Comunale, esprimiamo tutta la nostra vicinanza ed il nostro più sentito cordoglio alla famiglia del giovane Walter” .

A dichiararlo è stato il sindaco Terenziano Di Stefano. Il primo cittadino gelese ha proseguito: “L’appello, in questa tristissima circostanza per la città, lo rivolgiamo a tutti i nostri giovani che hanno sì tutto il diritto di assecondare le proprie passioni per qualsivoglia sport ed hobby ed hanno sì il diritto di vivere la vita anche divertendosi assicurandosi, però, di essere sempre in sicurezza e quindi, di potere sempre fare ritorno a casa con lo stesso sorriso di sempre .

In queste ore di profondo dolore per la famiglia di Walter, chiediamo a tutti i giovani quindi, di riflettere sul bene più prezioso che abbiamo: la vita.

Alla famiglia del giovane Walter, va il nostro abbraccio non solo come Amministrazione ma soprattutto, come padri e madri”.