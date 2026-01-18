La Nissa non va oltre lo 0-0 con la Gelbison: a fine gara fischi per la squadra e applausi per il presidente Luca Giovannone

S’è chiusa sul risultato di parità la gara del Tomaselli tra Nissa e Gelbison. Un risultato, lo 0-0, che ha deluso il popolo biancoscudato per diverse ragioni. Dopo il ko di domenica scorsa contro la Reggina, ci si aspettava una vittoria che, fin qui, era sempre arrivata dopo una sconfitta e che, invece, stavolta non s’è materializzata.

La delusione della mancata vittoria s’è da subito associata agli ultimi venticinque minuti della squadra. I giocatori di mister Francesco Di Gaetano (nella foto) sono sembrati non averne più a sufficienza di benzina per provare a vincere la partita, e questo ha amareggiato non poco un pubblico che, al termine dell’incontro, ha sonoramente fischiato la squadra “rea” di non aver fatto il possibile per cercare di vincere il match.

Invece, lo stesso pubblico che ha fischiato la squadra, è stato anche quello che ha applaudito a scena aperta il presidente Luca Giovannone. Il massimo dirigente della Nissa, in uno dei pomeriggi forse meno esaltanti da quando è alla guida della Nissa, è stato fatto oggetto di attestati di stima da parte dei tifosi che hanno a lungo cantato slogan come “Un presidente, c’è solo un Presidente, un presidente, c’è solo un presidente”.

Slogan che hanno voluto essere un vero e proprio atto di amore da parte della tifoseria della Nissa verso colui che, in questi anni, ha guidato la rinascita biancoscudata. La partita, quella, sembrava potersi indirizzare nel verso giusto. Buona la partenza con il gol sfiorato in due occasioni, poi il gol annullato a Terranova in mischia, e ancora diverse altre situazioni di gioco in cui la Nissa, nonostante un avversario rintanato dietro la linea del pallone, ha creato insidie alla porta calabrese.

La ripresa, poi, s’è aperta in maniera altrettanto positiva, con la Nissa in avanti a pressare e a cercare il gol che gli permettesse di rompere il ghiaccio. E invece, con il passare dei minuti, non solo il ghiaccio non s’è rotto, ma è diventato solido come quello di un iceberg contro il quale sono andati a sbattere i tentativi dei padroni di casa che, negli ultimi 20 minuti, sono sembrati quasi scarichi. Un autentico black out che ha spento le batterie di una Nissa che non è riuscita a concedersi nel finale ulteriori occasioni per passare.

Alla fine tanta la delusione e altrettanta l’amarezza per un pari che ha permesso alla Nissa di avanzare di un punto in classifica, ma che di fatto non serve ad una squadra che, invece, avrebbe dovuto sfruttare al meglio il turno casalingo per accorciare sulla capolista Nuova Igea Virtus sconfitta dall’Acireale. E invece, uno 0-0 scialbo che, a fine gara, ha scatenato i fischi di contestazione dei tifosi verso la squadra, ma anche gli applausi nei confronti del presidente Luca Giovannone.