Interrogazione parlamentare degli on. Giuseppe Provenzano e Giovanna Iacono (PD) sulla frana di Niscemi

“Abbiamo presentato un’interrogazione parlamentare ai Ministri della Protezione civile, delle Infrastrutture e dell’Ambiente per chiedere chiarimenti urgenti sulla grave frana che il 16 gennaio scorso ha colpito il territorio di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, mettendo a rischio abitazioni, infrastrutture e la sicurezza di cittadine e cittadini”. Lo affermano in una nota gli onorevoli Giuseppe Provenzano e Giovanna Iacono (Partito Democratico) annunciando la presentazione di un’interrogazione parlamentare sulla grave frana che ha colpito il territorio di Niscemi (CL) il 16 gennaio scorso.

“La vicenda di questi giorni riporta drammaticamente alla memoria quanto già accaduto nel 1997, quando un’altra frana colpì Niscemi causando ingenti danni e l’evacuazione di circa 400 persone. Nonostante allora fossero state adottate misure straordinarie di protezione civile, il versante ovest – oggi nuovamente interessato dal dissesto – presentava già evidenti condizioni di instabilità.

“Con l’interrogazione chiediamo al Governo di chiarire se esistano progetti esecutivi per la stabilizzazione dei versanti, se siano state richieste o ottenute risorse finanziarie e se siano stati effettuati studi geologici aggiornati. E, soprattutto, quali interventi urgenti si intendano mettere in campo per il ripristino in sicurezza della Strada provinciale 12, arteria fondamentale per il territorio”.

“La sicurezza delle persone non può dipendere da interventi tampone o da promesse rimaste sulla carta – dichiarano Provenzano e Iacono –. È indispensabile conoscere lo stato reale della programmazione e delle risorse disponibili, e soprattutto, avviare finalmente opere strutturali di messa in sicurezza. Niscemi non può continuare a vivere nell’emergenza permanente”.

“Seguiremo con attenzione l’evolversi della situazione e l’iter della nostra interrogazione – concludono – mantenendo costante il confronto con le istituzioni preposte e con la Protezione civile.”