Salute

In Terza Categoria è gran duello al vertice: solo un punto divide la capolista Delia dalla vice capolista Caterinese

Redazione 1

In Terza Categoria è gran duello al vertice: solo un punto divide la capolista Delia dalla vice capolista Caterinese

Dom, 25/01/2026 - 23:19

Condividi su:

Nel campionato di Terza Categoria il Delia scappa, ma la Caterinese lo insegue. E’ questo il tema dell’alta classifica. Nell’anticipo del sabato la capolista Delia aveva battuto 0-4 La Riesina con le reti di Bancheri, Genova e doppietta di Agrusta (doppietta per lui).

L’indomani, tuttavia, la Caterinese, vice capolista, ha replicato battendo fuori casa 0-3 il Calcio Campofranco con reti di Nahi, Mammolito e Pagnotta. Le due squadre sono ora separate da un solo punto in classifica per quello che si annuncia come un grande duello in questo campionato.

Per il resto, perde 1-2 in casa il Real Suttano contro il Sutera. Ai resuttanesi non basta il gol di Di Maio, in quanto la rete di Ladduca e un’autorete ribaltano la partita. Solo pari tra Bompensiere e Acquaviva 0-0, mentre chiude la serie degli incontri della decima giornata il confronto tra Montedoro e Tre Torri di Campobello finito 0-1 per gli agrigentini con rete di Jarra.

In classifica: Delia 23, Caterinese 22, Real Suttano 17, Acquaviva 14, Tre Torri 14, Bompensiere 12, Campofranco 11, Sutera 10, La Riesina 9, Montedoro 7.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta