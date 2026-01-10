In Seconda Categoria derby provinciale in prima serata tra il Terranova Gela e l’Atletico Nissa

Nel girone F del campionato di Seconda Categoria sarà un derby da testa -coda tra il Terranova Gela e l’Atletico Nissa di Giacomo Serafini (nella foto). I padroni di casa sono infatti attualmente ultimi a pari punti (1) con il Raddusa.

L’Atletico Nissa invece occupa la seconda posizione in classifica dietro alla sola capolista Lagoreal. Il derby si disputerà allo stadio Presti di Gela domenica alle ore 17,30. Dunque, derby in prima serata tra le due Nissene di questo girone di Seconda Categoria.

Nella circostanza l’Atletico Nissa del presidente Salvatore Messina vorrà dare tutto per portare a casa un grande risultato. Il match, infatti, sembrerebbe scontato nell’esito, ma si sa che nel calcio, quando ci sono i derby di mezzo, non si sa mai come può andare a finire.

L’Atletico Nissa, in ogni caso, è pronto a prendersi la responsabilità della squadra favorita in un confronto che è importante per mantenere il secondo posto in classifica. Al momento l’Atletico Nissa ha 28 punti contro i 33 del Lagoreal, ed ha un vantaggio di 2 punti sulla terza in classifica che è la Valguarnerese.