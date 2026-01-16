In Seconda Categoria anticipo con testa – coda al “Tomaselli”: l’Atletico Nissa sfida il Raddusa per consolidare il 2° posto in classifica

Nel girone F del campionato di Seconda Categoria anticipo per sabato 17 gennaio per l’Atletico Nissa del tecnico Giacomo Serafini (Nella foto). La squadra del presidente Salvatore Messina affronterà in casa allo stadio “Tomaselli” il Raddusa (ore 15).

L’avversario dei nisseni, il Raddusa, è ultimo in classifica nel girone di campionato cn lo stesso numero di punti, uno, del Terranova Gela, e affronta un Atletico Nissa che, in questo periodo, sta registrando un rendimento notevole in campionato che gli ha permesso di consolidare il secondo posto in classifica nel girone.

Al “Tomaselli”, ovviamente, la vittoria è l’unico risultato che i tifosi nisseni dell’Atletico si attendono da una partita sulla carta facile che dovrebbe permettere ai nisseni di mantenere e , se possibile, consolidare la classifica con il secondo posto attualmente occupato.

L’Atletico Nissa ha 31 punti in classifica, 30 in più rispetto ad un Raddusa che, fino a questo momento, non è riuscito ad integrarsi adeguatamente in questo campionato di Seconda categoria.