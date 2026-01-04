In Promozione vince solo il Serradifalco. Sconfitte, invece, per Sommatinese e Gela

In Promozione, nel girone D, vince il Serradifalco che batte 3-1 lo Scicli allo stadio Antonio Alaimo. I falchetti hanno iniziato il nuovo anno e il girone di ritorno con una vittoria convincente. Dopo la rete di Goti nel primo tempo, e il pari degli ospiti, sono stati Nacci prima e Avanzato poi a realizzare le due reti che sono valse la vittoria finale per il Serradifalco.

Ha invece perso 5-0 la Sommatinese sul campo del Noto. La compagine netina, in vantaggio di due gol con Gabrielli e Rossitto, nella ripresa ha ampliato il suo vantaggio portandolo a 5 gol con la tripletta di Vitelli. Per la Sommatinese un inizio d’anno inatteso. La Sommatinese è rimasta ferma a 16 punti agganciata dal Serradifalco.

Infine il Gela ha perso 3-0 contro il Città di Canicattini, con i padroni di casa in gol al 40′ con Sollano e poi in grado, nel secondo tempo, di gestire al meglio il match per poi affondare i colpi decisivi con lo stesso Sollano e Litteri. Il Gela è rimasto ultimo in classifica con 2 punti.

Questa la classifica del girone D di Promozione: Priolo 40, Akragas 35, Santa Croce e Gymnica Scordia 26, Pro Ragusa 24, Città di Canicattini 23, Noto 20, Qal’At 18, Serradifalco e Sommatinese 16, Scicli 9, Frigintini 7, Gela 2.