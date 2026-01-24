In Promozione trasferte ostiche per Serradifalco e Sommatinese; Vigor Gela a caccia di punti salvezza

Sfide che promettono gol e spettacolo, quelle che vedranno protagoniste le tre Nissene nel girone D del campionato di Promozione. Il Serradifalco di Gianfilippo Di Matteo affronta fuori casa il Qal’At (ore 14,30) con l’obiettivo di riscattare la sconfitta 1-3 patita all’andata allo stadio “Antonio Alaimo”. A Caltagirone i falchetti puntano a fare risultato forti di una ritrovata condizione e di un equilibrio tecnico – tattico che sta dando frutti importanti alla squadra serradifalchese. I falchetti, pertanto, cercheranno di allungare in classifica e di conquistare punti importanti che potrebbero proiettarli nella zona del centro classifica.

La Sommatinese, invece, sarà di scena fuori casa contro l’Akragas (ore 15) sul neutro di Aragona. I granata di Mauro Miccichè, sconfitti immeritatamente di misura all’andata 0-1, tenteranno di rendere pan per focaccia agli agrigentini in una sfida che è importante proprio per la vice capolista del campionato che deve per forza vincere per evitare che la capolista Priolo possa ulteriormente avvantaggiarsi in classifica. I sommatinesi, che hanno 19 punti in classifica, puntano a uscire imbattuti dal confronto di Aragona per legittimare quanto di buono fatto vedere nel derby vinto domenica scorsa con la Vigor Gela.

Infine la Vigor Gela, dopo lo 0-7 rimediato nel derby provinciale con la Sommatinese, affronta il Megara 1908 con l’obiettivo di conquistare punti che potrebbero in qualche modo servire per risalire la classifica per provare ad agganciare la zona play out uscendo dalla zona retrocessione diretta nella quale, attualmente la squadra gelese si ritrova. Una missione non facile, anche se va detto che la compagine gelese ha orgoglio e voglia di far bene e non è detto che, contro il Megara non possa fare risultato.