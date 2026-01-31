In Promozione Sommatinese e Serradifalco tentano il salto di qualità; Vigor Gela – Akragas si gioca l’8 febbraio

Nel campionato di Promozione, girone D, le tre nissene domenica 1° febbraio saranno protagoniste di altrettante sfide parecchio intriganti. In particolare la Sommatinese di Mauro Miccichè, dopo aver perso largamente contro la vice capolista Akragas, vuol rifarsi sfidando la Frigintini Modica in un match che, per i granata sommatinesi significa tanto.

Infatti un successo potrebbe significare mantenere la squadra avversaria nel limbo della zona play out, con la conseguenza di risalire in classifica. Ecco perché in casa Sommatinese si respira il clima delle grandi occasioni.

Al Peppe Tricoli, pertanto, domenica l’obiettivo è quello di vincere e di conquistare tre punti ritenuti di fondamentale importanza per il campionato della Sommatinese.

Altrettanto importante è la trasferta del Serradifalco, la seconda consecutiva, contro l’Atletico Megara 1908. Un match anche questo di gran richiamo che vedrà di fronte due squadre in salute distanziate di un solo punto in classifica (22 dei padroni di casa contro i ventuno degli ospiti) che in campo hanno voglia di giocarsela contro chiunque. I falchetti sono reduci da prestazioni positive e vogliono proseguire in questo ruolino di marcia; ecco perché è importante riuscire a fare risultato anche ad Augusta.

Infine, la sfida tra Vigor Gela, ultima in classifica, e Akragas, si giocherà domenica 8 febbraio alle ore 15, per cui la sfida sarà prorogata di una settimana rispetto a quello che era l’orario originario.