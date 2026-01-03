In Promozione primi importanti confronti per Gela, Serradifalco e Sommatinese con l’obiettivo di centrare il successo

Primi importanti verdetti. Sono quelli che potrebbero arrivare già in occasione dell’inizio del girone di ritorno. Nella prima di ritorno infatti, il Gela affronta fuori casa il Città di Canicattini in una sfida oltremodo importante in chiave salvezza. Un’ulteriore sconfitta infatti rischierebbe di lasciare la compagine gelese sola all’ultimo posto del girone con appena 2 punti.

Il Serradifalco di Totò Caramanna, invece, affronta in casa lo Scicli, formazione ragusana già sconfitta all’andata dai falchetti. Rispetto all’inizio del campionato, il Serradifalco giunge a questa prima di ritorno con fiducia e ottimismo. Gli ingaggi di Goti e Castrillo, ma anche gli innesti di Governali e Morleo hanno permesso di migliorare la qualità del gioco del Serradifalco che ha inanellato una buona striscia di risultati che gli ha permesso di portarsi a 13 punti in campionato distanziando Frigintini (che ha 7 punti) e lo stesso Scicli (che ha 9 punti) e che domenica alle 15 affronta nello stadio “Antonio Alaimo”.

Un match da vincere da parte dei falchetti che, in caso di successo, avrebbero la possibilità di portare a 7 il numero di punti di vantaggio sui diretti avversari per la corsa alla salvezza. Un match da non perdere, invece, è quello che vedrà di fronte il Noto e la Sommatinese. Dopo il pari dell’andata al “Peppe Tricoli”, i granata sommatinesi puntano a fare risultato fuori casa per ribadire la loro crescita e per provare a salire in classifica.

Questa la classifica del girone D del campionato di Promozione: Priolo 37, Akragas 32, Santa Croce Soccer 32, Pro Ragusa 24, Gymnica Scordia 23, Città di Canicattini 20, Noto 17, Sommatinese e Atletico Megara 16, Qal’At 15, Serradifalco 13, Scicli 9, Frigintini 7, Pro Gela 2.