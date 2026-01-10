In Promozione Gela contro il Noto; trasferta ostica per il Serradifalco a Santa Croce; Sommatinese cerca riscatto con il Megara

Nel girone D del campionato di Promozione domenica all’insegna degli impegni importanti per le tre Nissene. Il Gela, ultimo in classifica, affronta in casa il forte Noto che ha rifilato 5 gol alla Sommatinese domenica scorsa. Il pronostico, in questo caso, sembra tutto dalla parte degli ospiti, ma il fanalino di cosa non intende in alcun modo recitare il ruolo della vittima sacrificale e farà leva sul suo proverbiale orgoglio per tentare di arrestare l’avanzata della compagine siracusana.

Il Serradifalco, con 16 punti in classifica, dopo la vittoria con lo Scicli (nella foto) è invece di scena a Santa Croce contro il Santa Croce Soccer (ore 14,30) in un match nel quale i falchetti si ritroveranno contro la squadra terza in classifica. All’andata a Serradifalco finì 3-1 per i ragusani, ma c’è da dire che i falchetti oggi sono ben altra squadra, per cui bisognerà capire cosa accadrà in questo match che i falchetti vorranno certamente far proprio.

A completare il quadro delle gare delle Nissene in Promozione c’è l’impegno casalingo della Sommatinese che al “Peppe Tricoli” affronta l’Atletico Megara (ore 15). La squadra di Mauro Miccichè è reduce dalla sconfitta di domenica scorsa contro il Noto e vorrà certamente rifarsi contro i siracusani, per cui c’è da attendersi una forte reazione da parte della squadra granata che, in classifica, ha 16 punti come il Serradifalco.