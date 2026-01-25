In Prima Categoria impresa del Riesi 2002 che ha fermato la capolista Cassibile sul 2-2; ko per Real Gela e Accademia Mazzarinese

Solo il Riesi 2002 riesce in qualche modo a sorridere nella giornata numero 15 del girone F del campionato di Prima Categoria. La formazione di Salvatore Sammartino ha fermato sul 2-2 casalingo il Cassibile Fontane Bianche. A Riesi i siracusani erano arrivati da primi in classifica. Dopo il vantaggio di Caldarella, tuttavia, il Riesi ha rimontato e superato gli aretusei con due calci di rigore trasformati da Davide Ascia.

Poi è arrivato il pari ad opera di Carrabino in una gara molto intensa e combattuta. Niente da fare invece per il Real Gela che nell’anticipo contro il Ragusa Boys ha perso 3-1. Inutile la rete di Caci per i gelesi che sono così rimasti fermi a quota 16 in classifica.

Chi invece continua a restare all’ultimo posto è l’Accademia Mazzarinese che ha perso 4-0 fuori casa contro il Pozzallo. La compagine ragusana s’è dimostrata superiore a quella nissena imponendosi contro il fanalino di coda con i gol di Iurato, Agodirin, Paternò e Allibrio.