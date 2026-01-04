In Prima Categoria brilla il Real Gela; solo pari per l’Accademia Mazzarinese, ko per il Riesi contro la Barrese

Nel girone F del campionato di Prima Categoria sorride solo il Real Gela, mentre l’Accademia Mazzarinese fa solo pari ed è ultimo. La squadra del nuovo mister Marco Comandatore, leggenda del calcio gelese, ha sconfitto 3-1 l’Azzurra Francofonte con una tripletta di Deoma. Una vittoria di spessore che ha dato nuova verve e motivazioni a tutto l’ambiente gelese. Il Real Gela, infatti, grazie alla vittoria ottenuta nell’anticipo, è salita a quota 13 in classifica.

Ha invece perso 1-0 il Riesi sul campo della Barrese. Gli ennesi si sono imposti grazie ad un gol nel finale di Bognanni, ma gli ospiti hanno dato vita ad una bella prestazione. Il Riesi è così rimasto fermo a quota 16 in classifica.

Infine, solo pari per l’Accademia Mazzarinese in casa contro il Ragusa Boys. I mazzarinesi si sono resi protagonisti di una buona gara ma senza riuscire ad avere ragione della difesa avversaria che è riuscita a mantenere la propria porta inviolata.

In classifica: Barrese, Casmenarum Comiso 1962 e Cassibile Fontane Bianche 24; Pozzallo21, Don Bosco 2000 17, Riesi 2002 16, Ragusa Boys e Azzurra Francofonte 14, Real Gela 13, Città Di Santa Croce 11, Carlentini Calcio 10, Accademia Mazzarinese 9.