In Eccellenza il Niscemi vuol proseguire la sua marcia vincente, ma c’è da battere il Melilli al “Pontelongo”

Nel campionato di Eccellenza, il Niscemi riprende con il girone di ritorno. Nella 1^ giornata di questo girone di ritorno i verde gialli affrontano in casa il Melilli (domenica 4 gennaio ore 15). Il match del “Pontelongo” sulla carta appare decisamente alla portata dei padroni di casa che hanno chiuso il girone di andata con 24 punti e che sono una realtà in forte crescita in campionato.

I siracusani del Melilli, invece, di punti ne hanno 13 e domenica puntano ad uscire imbattuti dallo stadio di Niscemi per legittimare le loro ambizioni in chiave salvezza. Ma ci sarà da arginare le offensive e le velleità di un Niscemi che, soprattutto nella seconda parte del girone di andata, è cresciuto parecchio in qualità di gioco e di uomini.

Il pronostico sembra comunque pendere dalla parte dei gialloverdi niscemesi che vogliono confermare un trend che, fin qui, li ha visti esprimersi al meglio quando giovano al “Pontelongo”. Arbitra Niscemi -Melilli Alessio Marino di Acireale, mentre i guardalinee dell’incontro saranno Salvatore Totaro e Davide Pio Billè di Messina.