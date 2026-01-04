In Eccellenza il Niscemi perde in casa 0-1 con il Melilli, ma sullo 0-0 traversa e palo colpiti da Tomaino

Sconfitta casalinga per il Niscemi di misura 0-1 contro il Melilli. Padroni di casa subito sfortunati con Tomaino che ha colpito la traversa dopo 7 minuti su calcio di punizione. Gli ospiti non sono stati però a guardare creando insidie con Kamga al quale al 17’ è stato annullato un gol. Il melillese D’Amico ha anche colto una traversa.

A dimostrazione che non è stata giornata per il Niscemi il palo colpito da Tomaino al 45’ a portiere battuto. Nella ripresa ci ha provato Bojang di testa, ma il Melilli s’è salvato. Poi ancora ospiti intraprendenti e premiati con la rete del vantaggio di Kamga.

Nel finale il Niscemi ci ha provato con Trovato e Aramburu ma senza riuscire a sfondare. Alla fine, una sconfitta casalinga che lascia l’amaro in bocca per i due legni colpiti da Tomaino nel primo tempo sullo 0-0 contro un Melilli che s’è portato a quota 16 in classifica riuscendo a uscire momentaneamente fuori dalla zona play out. Il Niscemi invece è rimasto fermo a quota 24 in classifica. (Foto Asd Niscemi Football Club).